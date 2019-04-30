В Волгоградской области клещи покусали 99 человек





Число пострадавших от укусов клещей растет в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, за помощью к медикам уже обратилось 99 человек. Отмечается, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, на данный момент не зарегистрировано.

Напомним, территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.



