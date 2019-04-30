В Волгограде благоустройство подбирается к территории возле больницы № 7





В Волгограде стартовал конкурс по выбору подрядчика, которому мэрия доверит благоустройство территории рядом с клинической больницей скорой медицинской помощи №7 в Советском районе, сообщает ИА «Высота 102». По информации городской администрации, в районе улицы Казахской должны быть уложены почти 6 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, смонтирована современная система освещения с 38 светодиодными фонарями и установлены камеры наружного видеонаблюдения. Обновление получит и зеленая зона. На объекте рабочие смонтируют поливочный водопровод, затем уложат рулонный газон и высадят 417 деревьев и кустарников. На площади свыше 11 тысяч квадратных метров появятся ель, клен остролистный, багряник канадский, можжевельник, дерн белый, спирея и рябина обыкновенная. Прогулочную зону от проезжей части будет отделять ограждение протяженностью почти 770 метров. На заключительном этапе в обновленном сквере подрядная организация установит парковую мебель. На остановочных пунктах «Больница №7» появятся три современных павильона, в том числе на остановках вдоль улицы Казахской они будут установлены впервые. Гарантийный срок на все выполненные работы составит 3 года.



