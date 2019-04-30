Дополнительный офис «Россельхозбанка» в городе Фролово меняет местонахождение

Экономика 30.04.2019 09:54
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30.04.2019 09:54
Дополнительный офис «Россельхозбанка» (№3349/46/05) во Фролово, расположенный по адресу: ул. Народная, д.93, временно меняет свое местонахождение.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 01 июня 2019 года обслуживание клиентов–физических и юридических лиц будет осуществляться адресу: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, проезд Центральный, д. 5.
Время работы офиса: понедельник – пятница с 09-00 до 16-30, перерыв с 13-00-14-00
В предпраздничные дни указанное время сокращается на 1 час.
Порядок и условия обслуживания клиентов остаются без изменений.
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