Дополнительный офис «Россельхозбанка» в городе Фролово меняет местонахождение





Дополнительный офис «Россельхозбанка» (№3349/46/05) во Фролово, расположенный по адресу: ул. Народная, д.93, временно меняет свое местонахождение.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 01 июня 2019 года обслуживание клиентов–физических и юридических лиц будет осуществляться адресу: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, проезд Центральный, д. 5.

Время работы офиса: понедельник – пятница с 09-00 до 16-30, перерыв с 13-00-14-00

В предпраздничные дни указанное время сокращается на 1 час.

Порядок и условия обслуживания клиентов остаются без изменений.



