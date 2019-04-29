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Расследования 29.04.2019 16:30
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29.04.2019 16:30
Вступил в силу приговор, вынесенный Демосфену Триандофилову за разбой и применение насилия к сотруднику полиции в Волгограде. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, судебная инстанция не нашла смягчающих обстоятельств в деле 34-летнего жителя Краснодара. Ночью 21 апреля 2016 года Триандофилов и его знакомый напали на магазин “DNS” в Волжском. Они похитили технику более чем на 700 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись на своём автомобиле. Это заметил патрульный - сотрудник вневедомственной охраны. Он попытался преградить собой дорогу машине преступников. Но Триандофилов просто увеличил скорость и сбил стража порядка. За это Волжский городской суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Отметим, что сам осужденный признал свою вину в только разбое.
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