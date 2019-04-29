Расследования
Главное

Жителю Краснодара дали 10 лет за разбой и наезд на полицейского в Волгограде

Расследования 29.04.2019 16:30
914 6
29.04.2019 16:30


Вступил в силу приговор, вынесенный Демосфену Триандофилову за разбой и применение насилия к сотруднику полиции в Волгограде. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, судебная инстанция не нашла смягчающих обстоятельств в деле 34-летнего жителя Краснодара. Ночью 21 апреля 2016 года Триандофилов и его знакомый напали на магазин “DNS” в Волжском. Они похитили технику более чем на 700 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись на своём автомобиле. Это заметил патрульный - сотрудник вневедомственной охраны. Он попытался преградить собой дорогу машине преступников. Но Триандофилов просто увеличил скорость и сбил стража порядка. За это Волжский городской суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Отметим, что сам осужденный признал свою вину в только разбое. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района
05.04.2019 14:58
14123 16
Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНР
18.04.2019 15:22
12486 15
В Волгоградской области судья остается подсудимой по громкому делу о гибели двух пешеходов
26.04.2019 12:02
10524 18
Расследования
29.04.2019 15:27
Расследования 29.04.2019 15:27
640 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.04.2019 15:19
Расследования 29.04.2019 15:19
848 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.04.2019 11:41
Расследования 28.04.2019 11:41
2082 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.04.2019 15:42
Расследования 27.04.2019 15:42
3303 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.04.2019 18:19
Расследования 26.04.2019 18:19
2198 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.04.2019 17:47
Расследования 26.04.2019 17:47
3680 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.04.2019 17:18
Расследования 26.04.2019 17:18
1063 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.04.2019 12:02
Расследования 26.04.2019 12:02
10524 18 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.04.2019 11:23
Расследования 26.04.2019 11:23
639 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.04.2019 16:58
Расследования 25.04.2019 16:58
3721 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.04.2019 16:05
Расследования 25.04.2019 16:05
3586 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.04.2019 15:36
Расследования 25.04.2019 15:36
8236 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.04.2019 13:58
Расследования 25.04.2019 13:58
13524 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.04.2019 13:03
Расследования 25.04.2019 13:03
2493 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.04.2019 12:29
Расследования 25.04.2019 12:29
5066 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:21
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жизненно важный переезд на Ельшанке не открывают подозрительно долго Смотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Волгоградской области сельские депутаты самораспустились в знак протеста против оптимизации школыСмотреть фотографии
17:55
Медики не выявили причину вспышки пневмонии в волгоградской школеСмотреть фотографии
17:25
«Карьерный вираж»: глава Росприроднадзора по Волгоградской области увольняется после начала служебной проверки Смотреть фотографии
17:16
"Чтобы не ругали": в Волжском загулявший подросток заявил о ДТПСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области замглавврача больницы наказали за безответную жалобуСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде ученики «Бизнес-гимназии» удивили концертом ко Дню ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
"Нас опять обманули!": волгоградцы не дождались открытия переезда на ТулакаСмотреть фотографии
16:30
Жителю Краснодара дали 10 лет за разбой и наезд на полицейского в Волгограде
16:15
"10 тысяч рублей ко Дню победы": в Волгоградской области осталось 1435 ветерановСмотреть фотографии
15:49
Лечение за рубежом стало доступно в Волгограде по страховке от «Ренессанс страхование»Смотреть фотографии
15:27
В Волгограде бармена будут судить за контрабанду амфетамина из ГерманииСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде 17-летнюю спортсменку поймали на контрабанде стероидовСмотреть фотографии
15:17
В Волгоград доставят помогающую в материальной нужде чудотворную иконуСмотреть фотографии
15:03
Волгоградцы помогли потеряться трехлетнему мальчикуСмотреть фотографии
14:47
Институт «ВолгоградНИПИморнефть» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прививки победили столбняк и краснухуСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде путепровод после ремонта попал в карту «убитых» мостовСмотреть фотографии
13:34
Регоператор не хочет снижать плату жителям Волгоградской области за проблемы с вывозом мусораСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде магазинный воришка отбился от охраны консервными банкамиСмотреть фотографии
12:03
Фирму из Санкт-Петербурга оштрафовали за трудоустройство бывшей чиновницы из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:56
Исключенный из ЛДПР за любовь к «ЕР» депутат Волгоградской облдумы подался на праймериз партии власти Смотреть фотографии
11:50
Русал провел акцию по уборке мусора вдоль берегов Волги и АхтубыСмотреть фотографии
11:34
В день Первомая проспект Ленина в Волгограде закроют для автомобилистовСмотреть фотографии
11:21
В Волжском ищут сбившего подростка водителяСмотреть фотографии
11:10
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатноСмотреть фотографии
11:04
Многодетные в Волгоградской области получили право на льготы по земельному налогуСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области пьяный водитель погубил пассажиркуСмотреть фотографии
10:33
Четыре человека пострадали в ДТП с фурой в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Волгоградец умер во время оздоровительной прогулкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 