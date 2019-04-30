В Волгограде от гаражей расчистят еще одну улицу

Общество 30.04.2019 08:25
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30.04.2019 08:25
Зачистка территории от металлических гаражей продолжается в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение районной администрации, под снос попали объекты, расположенные на улице Шекснинская. Уже принято решение о сносе 15 гаражей, расположенных у домов №8а и №20. Собственникам этих строений, которые признаны самовольно установленными нестационарными объектами, предложено в срок не более пяти рабочих дней разобрать их, в противном случае гаражи демонтируют принудительно. Ранее, напомним, сообщалось о сносе более десятка гаражей на улице Полины Осипенко, которые также были установлены гражданами без разрешения.
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