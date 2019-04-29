Общество

В Волгограде путепровод после ремонта попал в карту «убитых» мостов

Общество 29.04.2019 13:57
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29.04.2019 13:57


ОНФ направил запрос в Минтранс с просьбой включить в план капремонта 18 аварийных мостов с «Карты убитых дорог». Как сообщили ИА «Высота 102» в общероссийском народном фронте, министр транспорта РФ Евгений Дитрих поручил подготовить пятилетний план (до 2024 г.) капительного ремонта и реконструкции мостовых сооружений, в том числе путепроводов. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отправили в ведомство обновленный список таких объектов, которые граждане добавили на интерактивную карту как нуждающиеся в ремонте. Общественники просят чиновников включить эти сооружения в план.   
Из 72 тысяч путепроводов (мостовых сооружений над другой дорогой, оврагом, другим препятствием, кроме водного) аварийными признано чуть больше 1 тысячи, а предаварийными – 1,7 тыс. Это данные Росавтодора и органов управления дорожного хозяйства в регионах. Износ этих объектов создает серьезную опасность для участников движения, повышает риски аварий. По оценке министра, на капремонт потребуется около 330 млрд рублей.
Эксперты ОНФ провели повторный мониторинг путепроводов, которые отметили пользователи интерактивной «Карты убитых дорог», и составили их обновленный перечень. В этом списке 18 сооружений, в том числе три, расположенных в Волгограде – это недавно отремонтированный путепровод на ул. Комсомольская, мост через железную дорогу на ул. Менделеева  и путепровод на пр. Героев Сталинграда.  «Надеемся, что наше обращение будет услышано, ведь мнение жителей должно учитываться властями при формировании планов дорожных ремонтов»,  – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.
Напомним, ремонтом Комсомольского путепровода занималась фирма "Аваль-Строй". Компания должна была закончить работы в конце 2016 года, однако нарушила сроки сдачи объекта. В результате контракт с ней был расторгнут в одностороннем порядке, работу доделывали другие подрядчики. Стоимость ремонта обошлась почти в 300 миллионов рублей. Уже в конце 2017 года на путепроводе были обнаружены многочисленные дефекты: колейность, расхождение швов. На объекте был зафиксирован повышенный уровень шума, а жители близлежающих домов до сих пор жалуются на вибрацию в квартирах от проезжающего транспорта. 

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