Общество

Регоператор не хочет снижать плату жителям Волгоградской области за проблемы с вывозом мусора

Общество 29.04.2019 13:34
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29.04.2019 13:34


ООО «Управление отходами-Волгоград» обязали пересчитать плату за некачественную услугу по вывозу мусора жителям улицы Хоперской хутора Бубновский Урюпинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной госжилинспекции, в ходе проверки специалистами отдела надзора за начислением платежей было установлено, что ООО «Управление отходами – Волгоград» в нарушении норм действующего законодательства при предоставлении потребителям коммунальной услуги по обращению с ТКО ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, не произвело снижение платы в установленном законодательством размере.
А вот за жителей улиц Воронежская  и Казачья в Советском районе Волгограда заступиться, видимо, некому. Вот уже какой месяц горожане отправляют жалобы и регоператору, и в МФЦ с требованием пересчитать плату в сторону снижения за отсутствие как таковой услуги и нарушение графика вывоза мусора. Так, несмотря на то, что в феврале мусоровозы вообще не появились на названных улицах, в марте приезжали всего 2 раза, а в апреле – 1 (!) раз, плату за так называемую услугу жителям начисляют по полной. «Это какое-то издевательство, мы только получаем ответы, что по нашим заявлениям «проводятся проверки». Скоро уже лето, а регоператор никак не может разобраться, почему у нас зимой не вывозили мусор! Такое ощущение, что главное для них – получить деньги, а не выяснить, что мешает им организовать вывоз мусора, как нам обещали – не реже двух раз в неделю», - возмущаются горожане. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», регоператор почти через четыре месяца работы в этом качестве так и не зашел в 727 населенных пунктов Волгоградской области (всего в регионе почти полторы тысячи населенных пунктов). Кроме того, выяснилось, что ООО «Управление отходами-Волгоград» задолжало подрядчикам около 39 миллионов рублей. В компании регоператора объясняли это тем, что в январе были вынуждены выставить жителям региона нулевые квитанции, так как мусор или вообще не вывозился, или вывозился плохо. Причем, заметим, провалил эту работу сам регоператор. 

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