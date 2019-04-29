Как показала проведенная прокуратурой Волгограда проверка, летом прошлого года фирма взяла на должность специалиста по работе с объединениями собственников жилья бывшего консультанта общего отдела организационного управления администрации Волгограда. Однако компания, как положено по закону, не уведомила об этом в десятидневный срок горадминистрацию Волгограда.

Фирму обвинили в незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. Организация заплатила штраф в 100 тысяч рублей, а ее руководитель 20 тысяч.