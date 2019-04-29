Общество 29.04.2019 12:03
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29.04.2019 12:03
Выплатить штраф за нарушения, допущенные при устройстве на работу бывшей чиновницы горадминистрации Волгограда, пришлось жилищно-коммунальной организации из северной столицы и ее генеральному директору. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья судебного участка № 93 Санкт-Петербурга.
Как показала проведенная прокуратурой Волгограда проверка, летом прошлого года фирма взяла на должность специалиста по работе с объединениями собственников жилья бывшего консультанта общего отдела организационного управления администрации Волгограда. Однако компания, как положено по закону, не уведомила об этом в десятидневный срок горадминистрацию Волгограда.
Фирму обвинили в незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. Организация заплатила штраф в 100 тысяч рублей, а ее руководитель 20 тысяч.
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