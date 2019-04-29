В день Первомая проспект Ленина в Волгограде закроют для автомобилистов

Общество 29.04.2019 11:34
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29.04.2019 11:34
Движение автотранспорта будет запрещено 1 мая по проспекту Ленина в Волгограде в границах от ул. 7-ой Гвардейской до ул. Краснознаменской. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, этот участок автомобильной дороги будет перекрыт с 7 утра до часу дня. Движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам через улицы 7-й Гвардейской, Коммунистическую, Краснознаменскую, Набережной им. 62 Армии.
В этот же период полностью пешеходной станет площадь Павших Борцов. Волгоградцам, оставившим личный транспорт на площади Павших Борцов, а также вдоль Аллеи Героев около гостиниц "Волгоград" и "Интурист", по улице Гоголя у Главпочтамта, следует заблаговременно убрать его с данных территорий. Это связано с необходимостью реализации комплексных мер по обеспечению безопасности в ходе проведения праздничного шествия и митинга. Оставленные в зоне действия пешеходного режима автомашины с 00-00 1 мая будут перемещены на специальные стоянки.
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