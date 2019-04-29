В Волжском ищут сбившего подростка водителя

Происшествия 29.04.2019 11:21
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29.04.2019 11:21
Водителя, подозреваемого в совершении ДТП с участием подростка, ищут в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по предварительным данным, накануне около половины одиннадцатого вечера напротив дома №75а по улице Мира неизвестный водитель сбил 16-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Подросток получил легкие травмы и позже сам обратился к врачам за помощью.
Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков рассказал информагентству, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (8443) 58-22-11 - дежурная часть и 8 (8443) 56-96-29 - отдел розыска УМВД по Волжскому.
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