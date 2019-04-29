Русал провел акцию по уборке мусора вдоль берегов Волги и Ахтубы

Общество 29.04.2019 11:50
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29.04.2019 11:50
Более 300 волонтеров собрали тонны мусора вдоль берегов Волги и Ахтубы во время экологической акции, организованной при поддержке РУСАЛА. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, акция «Два берега», объединившая волгоградцев и волжан, прошла в новом формате - плоггинга. Это когда приверженцы здорового образа жизни совмещают приятное с полезным и, совершая оздоровительную пробежку, убирают встречающийся по пути мусор.
И такого мусора вдоль живописных берегов двух рек набралось сотни килограммов. На старт экопробежки вышли волонтерские молодежные объединения, студенты, школьники, городские активисты. В поселке Нижний Тракторный зарегистрировались 10 команд. Сразу 2 команды - «Экологи» и «Заряд добрости» выставили работники Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗ).
Перед забегом – разминка, которую организовали сотрудники одной из фитнес-студий, и, конечно, не обошлось без соревновательной части.
В мешки разного цвета предстояло собирать раздельно пластик, стекло, бумагу и бытовые отходы.
Целая гора аккуратно сложенных мешков взвешивалась в «приемных» пунктах, после чего определились победители. Самые активные и быстрые волонтеры получили в качестве подарков грамоты, спортивный инвентарь и абонементы в фитнес-клуб. В завершении акции не обошлось без весеннего пикника и все участники подкрепились гречневой кашей с тушенкой.
«Волонтерская экологическая акция проходит на берегах Волги в поселке Нижний Тракторной и вдоль берега Ахтубы в районе острова Зеленый. Территории для акции выбраны не самые благополучные. И нас очень порадовало, что откликнулось много неравнодушных людей самого разного возраста. Многие пришли с детьми, и это очень приятно. Без малого 300 человек собрались в одно время, чтобы убрать накопившийся за зиму мусор, загрязняющий берега рек. Уверены, что наряду с экологическим марафоном «Зеленая волна» акция «Два берега» станет очень популярной среди жителей нашего региона», - отметила Ольга Кагарманова, региональный менеджер Центра социальных программ РУСАЛа.
Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛ
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