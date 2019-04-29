В Волгоградской области пьяный водитель погубил пассажирку

Происшествия 29.04.2019 10:36
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29.04.2019 10:36
Один человек погиб и один пострадал в аварии, произошедшей в Еланском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне днем на дороге между поселком Таловка и хутором Первокаменским. По предварительным данным, пьяный 34-летний водитель “ВАЗ-2107” не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. В результате 57-летняя пассажирка погибла на месте, а 20-летняя спутница госпитализирована.
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