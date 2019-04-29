Волгоградец умер во время оздоровительной прогулки

Происшествия 29.04.2019 10:16
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29.04.2019 10:16
Мужчина скончался сегодня утром в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, это произошло около восьми часов утра в поселке ГЭС рядом с автобусной остановкой “Гаражи”. По имеющимся сведениям, он занимался скандинавской ходьбой - прогулкой с опорой на палки, и упал на дорогу. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.
В СО по Тракторозаводскому району СУ СК России по Волгоградской области информагентству сообщили, что на место происшествия выехал следователь. Обстоятельства случившегося уточняются.
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