Общество 28.04.2019 17:41
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28.04.2019 17:41
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор был в числе зрителей, кто болел за «Ротор» на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», он был замечен рядом с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, его заместителями и руководителями силовых ведомств.
Сейчас, напомним, в Волгограде проходит Крестный ход. Шествие началось в 17.00 от Свято-Духова мужского монастыря и от храма Всех Русских Святых, а завершится у символа духовного единения — Собора Александра Невского, который возводится на площади Павших борцов. Там же состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима, а Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит Пасхальную вечерню.
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