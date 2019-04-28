



Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор был в числе зрителей, кто болел за «Ротор» на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», он был замечен рядом с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, его заместителями и руководителями силовых ведомств.

Сейчас, напомним, в Волгограде проходит Крестный ход. Шествие началось в 17.00 от Свято-Духова мужского монастыря и от храма Всех Русских Святых, а завершится у символа духовного единения — Собора Александра Невского, который возводится на площади Павших борцов. Там же состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима, а Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит Пасхальную вечерню.



