Спорт 28.04.2019 15:54
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28.04.2019 15:54
Сегодня волгоградский "Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" на своем поле, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Матч 34 тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу прошел на стадионе "Волгоград Арена". Посмотреть на футбольную баталию на стадион пришли около 12 тысяч зрителей. В первом тайме команды играли почти на равных. Волгоградцы даже немного больше владели мячом. Однако на 39-й минуте нападающий хабаровчан Константин Базелюк открыл счет, забив гол в ворота "Ротора". После этого футболисты "Ротора" в добавленное время - на 46-й минуте, предприняли опасную атаку на ворота гостей. Полузащитник волгоградцев Артем Попов нанес удар, но голкипер "СКА-Хабаровск" Егор Генералов смог поймать мяч. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу гостей.
На 47-й минуте защитник “СКА-Хабаровск” Кирилл Суслов, проводя угловой удар, попал мячом в перекладину. После мяч отскочил на поле и его "добил" в ворота волгоградцев полузащитник хабаровчан Ираклий Квеквескири. На 48-й минуте, во время ответной атаки, Артем Попов нанес удар головой, но мяч прошел мимо ворот. В начале 58-й минуты ответный гол забил волгоградский полузащитник Мухаммад Султонов.
Затем волгоградцы предприняли ряд неудачных атак на позиции гостей. И лишь на последней добавленной минуте нападающий "Ротора" Роман Янушковский сравнял счет. Итог встречи 2:2.
Отметим, что к началу сегодняшней игры "Ротор" находился на 9-й строчке турнирной таблицы. Команда гостей располагалась на 6-й позиции.
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