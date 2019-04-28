



Руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев стал участником предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты областной думы, которое проводит партия «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования, Сергей Васильев намерен поучаствовать в праве стать кандидатом по территориальной группе №10. О себе Сергей Васильев сообщает немного: является руководителем Росприроднадзора, беспартийный, образование высшее. С 1990 по 1995 годы учился в Высшей школе КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, юрист со знанием немецкого языка. Сергей Васильев пока не принял участия в дебатах, которые являются обязательными для кандидатов.

Напомним, в настоящее время мировой судья в Светлоярском районе рассматривает заявление Сергея Васильева, поданное в порядке частного обвинения за клевету на учительницу Анастасию Сергееву. Анастасия Сергеева направила жалобу на работу управления Росприроднадзора и Сергея Васильева руководителю федерального агентства по природопользованию, чиновник посчитал, что это наносит ущерб репутации ведомства и ему лично.



