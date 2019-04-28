



Встреча Благодатного огня из Иерусалима запланирована в Волгограде на воскресенье – в этот день православные христиане отметят Пасху. Как сообщает ИА «Высота 102», в 18.00 на Площади Павших борцов у строящегося собора Александра Невского должны сойтись участники Крестного хода, который начнется в 17.00 в разных точках города. По информации Волгоградской епархии, после встречи Благодатного огня будет отслужена пасхальная вечерня.



Благодатный огонь, который является символом света Воскресения Христова, как это происходит ежегодно, сошел сегодня в Иерусалиме в храме Гроба Господня. По традиции частицы огня ко дню православной Пасхи доставят самолетами в города России и других стран.