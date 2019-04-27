Миллиардом меньше: Волгоградская область сократила госдолг

Экономика 27.04.2019 16:53
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27.04.2019 16:53
Госдолг Волгоградской области по последним данным министерства финансов РФ составил 50 миллиардов 93 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, с начала года этот показатель составлял 51 миллиард 93 миллиона рублей. Большая часть долга региона приходится на бюджетные кредиты – 22,3 миллиарда рублей, доля коммерческих составляет 14,4 миллиарда, более 13 миллиардов – это государственные ценные бумаги. Самый большой госдолг среди регионов ЮФО у Краснодарского края – более 124 миллиардов рублей. А вот у относительно нового субъекта ЮФО – Севастополя – задолженности вообще нет.
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