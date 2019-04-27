Происшествия 27.04.2019 15:37
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27.04.2019 15:37
В Волгограде в Краснооктябрьском районе велосипед под управлением 11-летнего школьника наехал на 77-летнего пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, инцидент произошел на ул. Библиотечная около школы №5. Мальчик отделался ушибом колена, пожилой мужчина получил множественные ушибы и ссадины мягких тканей и был госпитализирован бригадой скорой помощи в клиническую больницу №4.
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