Происшествия

В Волгограде 11-летний мальчик на велосипеде уложил пенсионера в больницу

Происшествия 27.04.2019 15:37
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27.04.2019 15:37


В Волгограде в Краснооктябрьском районе велосипед под управлением 11-летнего школьника наехал на 77-летнего пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, инцидент произошел на ул. Библиотечная около школы №5. Мальчик отделался ушибом колена, пожилой мужчина получил множественные ушибы и ссадины мягких тканей и был госпитализирован бригадой скорой помощи в клиническую больницу №4. 

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