В парк героев-летчиков Волгограда десантировались приверженцы красоты





«А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер… Чтоб трубы заиграли, чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли!». Совсем нескучные песни звучали сегодня в парке героев-летчиков Дзержинского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Наводили марафет накануне майских праздников студенты, активисты «Единой России», представители общественной организации «Ветераны Качинского училища»: ведь именно здесь когда-то располагалась летная база знаменитой «Качи» - военного авиационного училища летчиков.









«Мы любим наш город, хотим, чтобы он становился с каждым днем красивее и красивее», признавались в любви к Волгограду молодые участники сегодняшнего субботника. Более 100 деревьев и кустарников – липы, березы, сирень и другие были высажены на этой зеленой территории, которое стало для волгоградцев любимым местом отдыха. Здесь прекрасная тротуарная плитка, детская площадка, лавочки. Словом, отдохнуть есть где и взрослым, и детям.

«Старт акции «Всероссийский субботник» был дан 13 апреля, - говорит депутат Госдумы от волгоградского региона, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко. – Только в Волгоградской области в субботниках приняли участие свыше 10 тысяч человек, а всего по России – более миллиона. И это очень важно, потому что и Россия, и город-герой Волгоград – наш общий дом».

После завершения работ всех пригласили пить чай из самовара. Отказаться было невозможно.

О настроении, задоре и желании делать город лучше – в видеоматериале информагентства.