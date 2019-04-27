В парк героев-летчиков Волгограда десантировались приверженцы красоты

Общество 27.04.2019 12:41
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27.04.2019 12:41
«А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер… Чтоб трубы заиграли, чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли!». Совсем нескучные песни звучали сегодня в парке героев-летчиков Дзержинского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Наводили марафет накануне майских праздников студенты, активисты «Единой России», представители общественной организации «Ветераны Качинского училища»: ведь именно здесь когда-то располагалась летная база знаменитой «Качи» - военного авиационного училища летчиков.
«Мы любим наш город, хотим, чтобы он становился с каждым днем красивее и красивее», признавались в любви к Волгограду молодые участники сегодняшнего субботника. Более 100 деревьев и кустарников – липы, березы, сирень и другие были высажены на этой зеленой территории, которое стало для волгоградцев любимым местом отдыха. Здесь прекрасная тротуарная плитка, детская площадка, лавочки. Словом, отдохнуть есть где и взрослым, и детям.
«Старт акции «Всероссийский субботник» был дан 13 апреля, - говорит депутат Госдумы от волгоградского региона, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко. – Только в Волгоградской области в субботниках приняли участие свыше 10 тысяч человек, а всего по России – более миллиона. И это очень важно, потому что и Россия, и город-герой Волгоград – наш общий дом».
После завершения работ всех пригласили пить чай из самовара. Отказаться было невозможно.
О настроении, задоре и желании делать город лучше – в видеоматериале информагентства.
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