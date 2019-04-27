Общество

В парк героев-летчиков Волгограда десантировались приверженцы красоты

Общество 27.04.2019 12:41
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27.04.2019 12:41


«А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер… Чтоб трубы заиграли, чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли!». Совсем нескучные песни звучали сегодня в парке героев-летчиков Дзержинского района Волгограда,  сообщает ИА «Высота 102». Наводили марафет накануне майских праздников студенты, активисты «Единой России», представители общественной организации «Ветераны Качинского училища»: ведь именно здесь когда-то располагалась летная база знаменитой «Качи» - военного авиационного училища летчиков.  


«Мы любим наш город, хотим, чтобы он становился с каждым днем красивее и красивее», признавались в любви к Волгограду  молодые участники сегодняшнего субботника. Более 100 деревьев и кустарников – липы, березы, сирень и другие  были высажены на этой зеленой территории, которое стало для волгоградцев любимым местом отдыха. Здесь прекрасная тротуарная плитка, детская площадка, лавочки. Словом, отдохнуть есть где и взрослым, и детям.
«Старт акции «Всероссийский субботник» был дан 13 апреля, - говорит депутат Госдумы от волгоградского региона, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль»  Анна Кувычко. – Только в  Волгоградской области в субботниках приняли участие свыше 10 тысяч человек, а всего по России – более миллиона. И это очень важно, потому что и Россия, и город-герой Волгоград – наш общий дом».
После завершения работ всех пригласили пить чай из самовара. Отказаться было невозможно. 
 О настроении, задоре и желании делать город лучше – в видеоматериале информагентства.  


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