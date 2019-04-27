Общество

При реконструкции Дворца спорта в Волгограде используют опыт строителей СИЗО

Общество 27.04.2019 11:04
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27.04.2019 11:04


Ремонтом Дворца спорта в Волгограде займется в том числе структура ФСИН. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, аукцион на поиск подрядчиков для капитального ремонта административно-бытового корпуса объекта объявило ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому округу федеральной службы наказания». Структура занимается текущим и капитальным ремонтом, а также строительством объектов ФСИН. Начальная стоимость контракта составляет почти 22,5  миллионов рублей
Ранее поиск подрядчика для капитального ремонта части Дворца спорта объявило государственное учреждение Волгоградской области – управление капитального строительства. Стоимость работ оценена почти в 25 миллионов рублей.
Напомним, Дворец спорта был передан безвозмездно в собственность Волгоградской области волгоградскими профсоюзами. В организации признали невозможность содержания дорогостоящего объекта и необходимость его реконструкции, которую в облсовпрофе не могли осилить. По задумке региональных властей, Дворец спорта должен вернуть былое свое предназначение, став спортивным и культурным центром города. 

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