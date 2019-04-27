Двое подростков и девушка попали под колеса в Волгоградской области





Трое пешеходов пострадали за минувшие сутки на дорогах Волгограда и области. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по региону. По предварительным данным, 17-летний парень был сбит пьяным водителем “Лады” на улице Воровского в рабочем поселке Быково. Это произошло накануне в 00:30. Подросток шел по обочине спиной к ехавшей машине.

В Ворошиловском районе 48-летняя женщина-водитель “KIA Cerato” при повороте налево не пропустила 17-летнюю девушку. Она переходила дорогу на “зеленый свет”. Это произошло на улице Ардатовской.

Уже в восемь вечера в том же районе на пересечении улиц Череповецкой и Елисеева 47-летний водитель “Лады Гранта” при повороте не уступил дорогу 18-летней девушке, переходившей проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП все трое пешеходов получили травмы и были госпитализированы.



