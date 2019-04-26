Чета пенсионеров пострадала в при пожаре в квартире в Волгограде

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Происшествия 26.04.2019 20:38
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26.04.2019 20:38
Два человека пострадали сегодня вечером, по данным экстренных служб, при пожаре в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в одном из домов на улице имени Салтыкова-Щедрина поступил в 18:52. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1. Оказалось, что в квартире загорелись вещи. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 19:09. По сведениям информагентства, пострадавшие пенсионеры госпитализированы. Информация о случившемся уточняется.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения всех мер пожарной безопасности в быту.
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