Чета пенсионеров пострадала в при пожаре в квартире в Волгограде





Два человека пострадали сегодня вечером, по данным экстренных служб, при пожаре в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в одном из домов на улице имени Салтыкова-Щедрина поступил в 18:52. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1. Оказалось, что в квартире загорелись вещи. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 19:09. По сведениям информагентства, пострадавшие пенсионеры госпитализированы. Информация о случившемся уточняется.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения всех мер пожарной безопасности в быту.



