Расследования

Студент из Астрахани пошел на разбой и грабеж в Волгограде

Расследования 26.04.2019 17:18
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26.04.2019 17:18


Подростка, студента одного из вологодских колледжей, подозревают в   разбое и грабеже, которые были совершены в Краснооктябрьском районе. Об этом  ИА “Высота 102” рассказал сегодня  следователь СО по Краснооктябрьскому району СУ СК России по Волгоградской области Даниил  Ким.  По данным следствия, уроженец Астрахани допоздна загулялся вместе с двумя друзьями. Около трех часов ночи  9 апреля они увидели мужчину, который подъехал к одному из отделений “Сбербанка” на дорогом внедорожнике. Студент решил - раз хозяин хорошей машины идет в банк, то у него наверняка есть деньги. Астраханец сообщил приятелям, что хочет напасть на автолюбителя. Друзья попытались его остановить, но безуспешно. В руках у юного злоумышленника был железный прут, длиной около 70 сантиметров, оказалась у него при себе и маска с прорезями для глаз.  Надев ее, подросток бросился к мужчине. Однако волгоградец, видимо  услышав что-то подозрительное, успел прикрыть голову рукой. Правда, прут рассек кожу на голове. Мужчина оттолкнул нападавшего и его товарища, который до последней минуты пытался остановить юного разбойника. Маска слетела с головы астраханца. В этот момент закричала жена пострадавшего мужчины, она в момент нападения находилась в салоне авто. Испуганный шумом злоумышленник и его товарищи поспешили ретироваться. 
Скрывшись с места преступления, парень не успокоился. Уже на следующее утро он вырвал сумочку из рук 67-летней пенсионерки. Но всего через несколько часов череду его криминальных подвигов прервали правоохранители. Они задержали самого злоумышленника, а также его друзей. Студента отпустили под подписку о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело, которое может закончится для молодого человека реальным сроком.
Известно, также, что в Волгограде подросток жил один и ни в чем противозаконном раньше не участвовал. Рос в семье военного. Но, похоже, воздух свободы слишком вскружил ему голову и он свернул на кривую дорожку.

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