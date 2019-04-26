Nemoloko получил самую престижную награду в мире маркетинга

Экономика 26.04.2019 16:18 Реклама
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26.04.2019 16:18
В Москве завершилась церемония награждения премии Effie Awards Russia, где бренд Nemoloko «взял» награды сразу в двух номинациях. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «Сады Придонья».
Несколько сотен брендов боролись за ежегодную премию, присуждаемую за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых услуг – эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах, на 5 континентах и на глобальном уровне. Основной целью Effie Awards служит поощрение эффективных проектов и профессионалов в сфере маркетинга. В этом году одним из многочисленных участников стал бренд Nemoloko от компании «Сады Придонья», взявший «золото» в номинации «Бизнес-вызовы/Стартап – эффективный запуск» и «серебро» в номинации «Продукты питания».
«Мы создали первый в России массовый бренд растительной альтернативы молоку, позволяющий «забыть» о молоке, его ограничениях и недостатках, – говорит вице-президент по стратегическому развитию компании «Сады Придонья» Ирина Самохина. - По итогам 2018 года Nemoloko стал брендом №1 на рынке растительных альтернатив в России, с долей рынка 54,4% в объемных показателях. Нам очень приятно, что наш продукт высоко оценили представители жюри премии и, конечно, наши потребители, это самая ценная награда».
Более двухсот специалистов в области маркетинга и рекламы в два этапа оценивали подготовленные компаниями-участниками презентационные «кейсы», после чего выбирали победителей. В финал прошло 187 проектов из общего конкурса и 10 проектов из конкурса Effie Positive Change Russia. Награды в 40 номинациях получили 82 победителя. Стоит отметить, что популярность конкурса ежегодно возрастает - так, в 2018-м году количество заявок на участие выросло на 64% по сравнению с 2017-м годом, а в 2019-м число участников увеличилось еще больше. Такая динамика говорит о востребованности и популярности конкурса, а также о серьезном подходе в оценке претендентов на победу, ведь учитывается множество показателей, начиная с дизайна упаковки и заканчивая динамикой продаж.
Бренд Nemoloko завоевал заслуженную победу, ведь здесь соединились не только качественный, полезный, вкусный продукт, но и правильная рекламная кампания, благодаря чему продукт занял свою нишу на российском рынке, завоевав «сердца» миллионов россиян по всей стране.
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