Аналитика

Эпидемия вандализма накрывает парки Волгограда

Аналитика 28.04.2019 19:01
11305 18
28.04.2019 19:01






За последние несколько лет в Волгограде появилось больше двух десятков обновленных парков и скверов. Одни горожане не нарадуются объектам благоустройства, другие ведут себя откровенно по-свински. 
В каких зеленых зонах  успели наследить вандалы, что думают об этом чиновники и рядовые горожане  - смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Готовы ли вы жить в Сталинграде: жители города-героя высказались о переименовании Волгограда
14.04.2019 18:59
48882 38
Высота 102 ТВ: Члены парламента РФ от Волгоградской области похвастались своей успешной жизнью
15.04.2019 20:02
41721 3
«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда
11.04.2019 20:06
40804 2
Аналитика
26.04.2019 20:17
Аналитика 26.04.2019 20:17
28998 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.04.2019 20:26
Аналитика 25.04.2019 20:26
36267 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.04.2019 20:05
Аналитика 24.04.2019 20:05
42280 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.04.2019 20:02
Аналитика 23.04.2019 20:02
42237 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.04.2019 13:39
Аналитика 23.04.2019 13:39
7815 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.04.2019 20:04
Аналитика 22.04.2019 20:04
41485 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.04.2019 20:04
Аналитика 19.04.2019 20:04
28259 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.04.2019 20:00
Аналитика 18.04.2019 20:00
30141 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.04.2019 20:01
Аналитика 17.04.2019 20:01
36370 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.04.2019 20:03
Аналитика 16.04.2019 20:03
43360 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.04.2019 12:25
Аналитика 16.04.2019 12:25
2710 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.04.2019 20:02
Аналитика 15.04.2019 20:02
41721 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.04.2019 18:59
Аналитика 14.04.2019 18:59
48882 38 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.04.2019 20:04
Аналитика 12.04.2019 20:04
33153 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.04.2019 20:06
Аналитика 11.04.2019 20:06
40804 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:07
В Волгограде с православными поделились частичкой Благодатного огня из Иерусалима (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
19:01
Эпидемия вандализма накрывает парки ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:41
Митрополит Волгоградский и Камышинский поболел за «Ротор» перед крестным ходомСмотреть фотографии
16:23
На пляже в Волгограде утонула легковая машина
16:14
Сбежавшая из Афганистана невеста попросила убежища в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский "Ротор" на последней минуте сравнял счет со "СКА-Хабаровск" (ФОТО)Смотреть фотографии
12:52
В депутаты Волгоградской облдумы идет чиновник, подавший в суд за клевету на учительницуСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом огонь уничтожил более 30 тонн сенаСмотреть фотографии
10:01
В Волжском ребенок пострадал в аварии по вине “неуступчивой” материСмотреть фотографии
09:38
В храмах Волгоградской области отслужили пасхальные службыСмотреть фотографии
09:38
На “сатанинском километре” трассы “Волгоград-Сызрань” сбили пешеходаСмотреть фотографии
08:15
Суд в Волгограде обязал «раскошелиться» кооператив беглого экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
00:15
Пассажиры вернувшегося в Москву рейса долетели до ВолгоградаСмотреть фотографии
22:46
В аэропорту Москвы поменяли самолет до Волгограда после инцидентаСмотреть фотографии
21:42
В Волгограде частицы Благодатного огня из Иерусалима раздадут верующимСмотреть фотографии
21:41
В аэропорту Шереметьево возвращение самолета Москва-Волгоград считают «задержкой рейса»Смотреть фотографии
20:43
Грозы и дожди ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде около гостиницы тушат пожарСмотреть фотографии
16:58
Главный купол собора Александра Невского в Волгограде установят осеньюСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде чиновникам присудили 100 тысяч рублей штрафа за плохое содержание дорогСмотреть фотографии
16:53
Миллиардом меньше: Волгоградская область сократила госдолгСмотреть фотографии
15:42
В Волгоградской области разыскивают пропавшего постояльца гостиницыСмотреть фотографии
11:04
При реконструкции Дворца спорта в Волгограде используют опыт строителей СИЗОСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде на оживленной дороге сгорел автомобильСмотреть фотографии
06:17
В Волгоградской области больше не будет домов для детей-сиротСмотреть фотографии
21:00
Волгоградцев снова зовут на фитнес с лучшими тренерами под открытым небомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
«Высота 102»ТВ: Семью не следившего за языком волгоградского экс-депутата преследуют скандалыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
В Волгограде полицейские назвали “узкие места” федеральных трассСмотреть фотографии
18:19
Под Волгоградом бомжа в камуфляже будут судить за убийство, грабеж и наркотикиСмотреть фотографии
17:57
Жителей Волгоградской области предупредили о “спецобработке” лесов Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 