Эпидемия вандализма накрывает парки Волгограда



















За последние несколько лет в Волгограде появилось больше двух десятков обновленных парков и скверов. Одни горожане не нарадуются объектам благоустройства, другие ведут себя откровенно по-свински.

В каких зеленых зонах успели наследить вандалы, что думают об этом чиновники и рядовые горожане - смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102».



