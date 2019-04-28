Эпидемия вандализма накрывает парки Волгограда

Аналитика 28.04.2019 19:01
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28.04.2019 19:01
За последние несколько лет в Волгограде появилось больше двух десятков обновленных парков и скверов. Одни горожане не нарадуются объектам благоустройства, другие ведут себя откровенно по-свински.
В каких зеленых зонах успели наследить вандалы, что думают об этом чиновники и рядовые горожане - смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102».
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