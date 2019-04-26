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Расследования 26.04.2019 11:23
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26.04.2019 11:23
В Кумылженском районе полицейские задержали подозреваемых в краже ядохимикатов со склада. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. 24 апреля 2019 года в полицию поступило заявление от 35-летнего заведующего складом средств для обработки сельскохозяйственных растений о том, что ночью неизвестные, проломив стену хранилища, совершили хищение около 300 литров ядохимикатов. Сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались двое жителей Михайловского района в возрасте 41 и 39 лет.
Установлено, что ранее подозреваемые работали на данном складе в качестве охранников и впоследствии были уволены по отрицательным мотивам. В настоящее оперативники устанавливают место сбыта похищенного.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
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