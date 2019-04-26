Волгоградец устроил «антимусорный» пикет

Общество 26.04.2019 14:50
2530 4
26.04.2019 14:50
Жители Волгограда требуют от чиновников администрации Тракторозаводского района вывезти мусор, который они собрали в ходе субботника неделю назад. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, один из волгоградцев в знак протеста против бездействия районных властей по вывозу мусора устроил одиночный пикет около Тракторозаводской администрации. По его словам, он и еще семь жителей района убрали мусор в парковой зоне на пересечении проспекта Ленина и улицы Шурухина. Однако до сих пор он так и лежит в куче, причем ее прекрасно видно из окон кабинетов сотрудников администрации. «Нам непонятно, почему всех горожан призывают на уборку города, они, между прочим, с удовольствием откликаются, а чиновники не хотят заняться своим делом и организовать вывоз собранного мусора?», - недоумевают горожане.
Как рассказали инициативные горожане, они обеспокоены и состоянием парка в районе конечной остановки скоростного трамвая. "Это красивый уголок, но почему-то совсем неухоженный", - констатируют волгоградцы.
Между тем, напомним, осенью 2017 года жители города на публичных слушаниях одобрили перевод категории этой территории, предусматривающей размещение парков и скверов, в земли деловой застройки. С той поры прошло немало времени, но все тут остается по-прежнему: и офисов не появилось, и состояние парка не изменилось.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
79792 0
30.03.2019 18:46
40931 0
06.04.2019 21:43
29266 0
В Волгограде полицейские назвали “узкие места” федеральных трасс26.04.2019 18:26
Волгоградцев снова зовут на фитнес с лучшими тренерами под открытым небом26.04.2019 17:20
Волгоградский облизбирком подсказал избирателям, как проголосовать за губернатора в Москве26.04.2019 16:59
Губернатор Волгоградской области нагрянул к волгоградским полицейским в Дагестан26.04.2019 14:10
Встреча чиновника и учительницы по иску о клевете в суде Волгоградской области не состоялась26.04.2019 13:38
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей26.04.2019 13:24
На дорогах Волгограда появляется исчезнувшая разметка26.04.2019 12:01
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в столицу Дагестана26.04.2019 12:00
В Волгограде чернобыльцы вспомнили страшные дни ликвидации последствий катастрофы26.04.2019 10:56
Под Волгоградом в селе нашли снаряды времен ВОВ26.04.2019 10:54
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт25.04.2019 18:06
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадал25.04.2019 16:31
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»25.04.2019 14:44
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)25.04.2019 10:05
Жители Волгоградского региона болеть стали реже, но… дольше25.04.2019 09:03
Реклама