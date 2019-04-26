Волгоградец устроил «антимусорный» пикет





Жители Волгограда требуют от чиновников администрации Тракторозаводского района вывезти мусор, который они собрали в ходе субботника неделю назад. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, один из волгоградцев в знак протеста против бездействия районных властей по вывозу мусора устроил одиночный пикет около Тракторозаводской администрации. По его словам, он и еще семь жителей района убрали мусор в парковой зоне на пересечении проспекта Ленина и улицы Шурухина. Однако до сих пор он так и лежит в куче, причем ее прекрасно видно из окон кабинетов сотрудников администрации. «Нам непонятно, почему всех горожан призывают на уборку города, они, между прочим, с удовольствием откликаются, а чиновники не хотят заняться своим делом и организовать вывоз собранного мусора?», - недоумевают горожане.

Как рассказали инициативные горожане, они обеспокоены и состоянием парка в районе конечной остановки скоростного трамвая. "Это красивый уголок, но почему-то совсем неухоженный", - констатируют волгоградцы.

Между тем, напомним, осенью 2017 года жители города на публичных слушаниях одобрили перевод категории этой территории, предусматривающей размещение парков и скверов, в земли деловой застройки. С той поры прошло немало времени, но все тут остается по-прежнему: и офисов не появилось, и состояние парка не изменилось.











