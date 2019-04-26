Общество

Под Волгоградом в селе нашли снаряды времен ВОВ

Общество 26.04.2019 10:54
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26.04.2019 10:54


Четыре 75 и 76-мм артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружил в селе Червленое Светлоярского района местный фермер. Как сообщили ИА "Высота 102", сегодня саперы соединения Южного военного округа сегодня ликвидировали боеприпасы путем подрыва накладным зарядом. Так как взорвать на месте их было нельзя, боеприпасы извлекли из земли, перенесли на безопасное расстояние, где и ликвидировали. Фермер наткнулся на взрывоопасные находки при опашке поля в селе Червленое.
Всего с начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 450 боеприпасов различного калибра.

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