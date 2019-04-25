Экономика 25.04.2019 17:21 Реклама
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25.04.2019 17:21
Сбербанк запустил серию бизнес-форумов для малого бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, первой площадкой нового проекта Сбербанка стала Самара. Признанные эксперты в своих областях бизнеса (маркетинг, менеджмент, финансы, продажи, интернет-продвижение) выступили перед предпринимателями и дали советы по эффективному ведению бизнеса. Также в рамках форума проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей.
Главная задача бизнес-экспертов – предложить эффективные инструменты и варианты решений сложных бизнес-задач, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы компаний малого бизнеса.
Бизнес-форум — это лишь один из этапов большого реалити-проекта, в рамках которого происходит изучение анкет предпринимателей малого и микро-бизнеса, желающих принять участие в проекте, съемки бизнес-процессов в выбранных компаниях, а через два месяца после мероприятия планируется повторный визит к компаниям-участникам и съемка сюжета об изменениях в их бизнесе. Итоговый видеосюжет с рекомендациями и реальными изменениями, планируется публиковать на сайте проекта через 3 месяца после проведения форума.
Спикеры форума в Самаре — известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса Михаил Смолянов, эксперт в области управления продажами Вадим Дозорцев, эксперт по диджитал-продвижению Алексей Иванов. Они обсудили реальный бизнес двух местных предпринимателей: производство металлических ограждений и сеть ресторанов — и дали свои рекомендации.
«Задача Сбербанка – успех наших клиентов. Сегодняшняя конференция очередное тому подтверждение. Мы рады предложить участникам бизнес-форума новую возможность получения практических знаний. Ключевое отличие от других мероприятий - формат, когда в рамках мероприятия признанные бизнес-эксперты не только предлагают предпринимателям эффективные инструменты для ведения бизнеса, но и на конкретных примерах проводят диагностику региональных компаний», - отметил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.
В первом полугодии 2019 года бизнес-форумы проекта также пройдут 23 мая — в Казани; 30 мая — в Красноярске; 6 июня — в Омске. На осень запланировано еще три крупных форума.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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