Клиенты ВТБ и Саровбизнесбанка могут бесплатно снимать наличные в своих банкоматах





ВТБ реализовал проект по объединению банкоматных сетей с Саровбизнесбанком. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ, теперь владельцы карт этих банков могут бесплатно снимать собственные средства в любом АТМ обеих сетей.

В настоящее время объединенная сеть банкоматов ВТБ и Саровбизнесбанка составляет более 15,5 тысяч устройств самообслуживания по всей России.

«Накопленный опыт и лучшие практики позволили нам реализовать проект объединения банкоматных сетей в предельно сжатые сроки. Это важный шаг в последовательном процессе объединения бизнеса. А для клиентов двух банков – еще один доступный и выгодный сервис», – отметил Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях группы ВТБ.