Ранивший волгоградского полицейского грабитель сядет надолго

Расследования 25.04.2019 16:05
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25.04.2019 16:05
К 12,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года приговорил Волгоградский областной суд Александра Демченко. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, его признали виновным в участии в 27 нападениях на ювелирные салоны в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Когда стражи порядка напали на след грабителей и преследовали их на патрульной машине, Демченко ранил сотрудника ДПС в голову.
Напомним, с 2011 по 2017 год банда совершила 31 разбойное нападение на ювелирные салоны. Последним эпизодом стало нападение, произошедшее 18 июня 2017 года в Камышине. Тогда налетчики похитили золото более чем на 5 миллионов рублей и скрылись на машине. Вскоре их обнаружили полицейские и завязалась погоня с перестрелкой. Демченко выстрелили из пистолета не меньше 8 раз и попал в водителя полицейского автомобиля. Через четыре дня после ограбления одного из подозреваемых задержали в Ростовской области. Затем в руки правоохранителей попали и другие члены банды. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии Демченко признал в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Отметим, что приговор в силу еще не вступил.
Повтор видеосюжета от 19 июня 2017 года.
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