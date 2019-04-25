В Волгограде задержали юных "потрошителей" автомобилей

Расследования 25.04.2019 15:36
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25.04.2019 15:36
Пятерых молодых людей, подозреваемых в краже аккумуляторов, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне сотрудники отдельного волгоградского батальона ДПС ГИБДД остановили в Дзержинском районе легковой автомобиль, в багажнике которого нашли 6 автомобильных аккумуляторов. В машине находились 16-летний школьник и четверо ребят постарше - 17-20 лет, учащиеся средне-специальных учебных заведений. Они признались в том, что в марте-апреле вскрывали капоты автомашин и забирали аккумуляторы. Затем они сдавали их в пункты приема металла.
Сейчас полицейским известно о 13-и кражах, которые они совершили в Дзержинском и Краснооктябрьском районах. Сейчас парни отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Им может грозить до 5 лет тюрьмы.
Отметим, что последнее время жители все чаще стали жаловаться на пропажу аккумуляторов из припаркованных авто.
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