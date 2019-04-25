Молодой парень чудом выжил в ДТП в Волгограде

Происшествия 24.04.2019 21:38
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24.04.2019 21:38
Авария, в которой пострадал молодой человек, произошла сегодня вечером в Ворошиловском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на улице Рабоче-Крестьянской столкнулись “ВАЗ-2112” и полугрузовой “Renault”. По предварительным данным, “Renault” ехал со стороны Советского района. Когда водитель иномарки стал поворачивать налево, на улицу Североморцев, в него врезалась легковушка. Водитель “ВАЗ” - 20-летний парень получил травмы головы и шеи и был госпитализирован. По словам очевидцев, он спасся лишь чудом. От удара при столкновении легковой автомобиль искорежило до неузнаваемости.
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