В Волгоградской области освободят от ила приток Кубы





Проект расчистки реки Яма между населенными пунктами Ромашки и Пригарино в Палласовском районе подготовят в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации из областного бюджета (субвенция из федерального бюджета) выделяется более 3,2 миллиона рублей. Победителю электронного конкурса предстоит выполнить изыскательские работы, в том числе съемку реки от поселка Ромашки до поселка Пригарино с определением заилившихся и заросших участков, а также определить абсолютные отметки и технические параметры водорегулирующих сооружений, расположенных на реке. Отметим, что расстояние между поселками составляет порядка 6,5 км. На основании всех данных должен быть разработан проект расчистки реки, получены все согласования и экспертные заключения. На все это отводится 170 дней.

Яма, исток которой находится у села Ромашки, сливается с рекой Куба и впадает в Ерусланский залив Волгоградского водохранилища.



