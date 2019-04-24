В Волгоградской области освободят от ила приток Кубы

Экология 24.04.2019 17:56
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24.04.2019 17:56
Проект расчистки реки Яма между населенными пунктами Ромашки и Пригарино в Палласовском районе подготовят в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации из областного бюджета (субвенция из федерального бюджета) выделяется более 3,2 миллиона рублей. Победителю электронного конкурса предстоит выполнить изыскательские работы, в том числе съемку реки от поселка Ромашки до поселка Пригарино с определением заилившихся и заросших участков, а также определить абсолютные отметки и технические параметры водорегулирующих сооружений, расположенных на реке. Отметим, что расстояние между поселками составляет порядка 6,5 км. На основании всех данных должен быть разработан проект расчистки реки, получены все согласования и экспертные заключения. На все это отводится 170 дней.
Яма, исток которой находится у села Ромашки, сливается с рекой Куба и впадает в Ерусланский залив Волгоградского водохранилища.
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