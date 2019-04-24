"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион





Сегодня ночью на 45-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Погорелов - замечательный в прошлом спортсмен, один из лучших в мире игроков своего времени, именитый и титулованный гандболист, заслуженный мастер спорта, обладатель многочисленных международных наград, участник трех Олимпиад, чемпион Игр-2000 в австралийском Сиднее. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

Сергей Погорелов был игроком от Бога. Закрепившись в составе "Каустика" в начале 90-х под руководством легендарного наставника Леонида Коростошевича, молодой местный воспитанник быстро стал одним из лидеров той без преувеличения "звездной" команды, которая была на ведущих ролях и в Европе, и лучшей в России – четыре подряд титула чемпиона страны(!). В этом была и заслуга Сергея, обладающего поистине пушечным и сумасшедшим броском с правой руки. Сергея пригласили в национальную сборную. На мировой арене из официальных стартов наш земляк выиграл едва ли не всё. Чемпион среди молодежи, студентов, военнослужащих… Затем были титулы чемпиона Европы-96 в Испании и триумфатора мирового первенства-97 в японском Кумамото. За плечами Погорелова выступление сразу на трех Олимпийсках Играх. В Атланте-96 россияне стали пятыми, но вот в австралийском Сиднее-2000 Сергей – единственный волгоградец в том составе – выиграл для страны и для региона олимпийское "золото", а спустя четыре года стал еще и бронзовым призером на Играх в Афинах.

Наш чемпион играл за один из сильнейших клубов Старого Света – испанский "Сьюдад Реал", вместе с которым выиграл и Кубок обладателей кубков европейских стран. В 1998 году Погорелов официально был признан лучшим гандболистом Европы. Но, как еще в начале 2000-х заявлял Сергей в одном из интервью, "где бы я не жил, в душе я по-прежнему волгоградец и лучше родного города еще не встречал…" На родной земле выдающийся в прошлом спортсмен останется теперь навсегда. Его близкие, друзья потрясены случившимся: "Так рано не умирают". О месте, дате и времени прощания с Сергеем Погореловым станет известно позднее.

Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области выражает искренние соболезнования всей семье, родственникам, близким, друзьям, коллегам, одноклубникам и всем, кто знал этого доброго прекрасного человека, отличного и заслуженного мастера своего дела, так много добившегося на спортивном поприще и внесшего свою лепту в победную историю волгоградской земли.



