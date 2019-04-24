Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери

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Общество 24.04.2019 14:57
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24.04.2019 14:57
Житель Волгограда получит от МОУ “Гимназия №17” 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за травму его дочери. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе такое решение Ворошиловского районного суда.
В апреле прошлого года малолетняя дочь волгоградца, ученица гимназии, находилась в группе продленного дня. Вместе с учителем начальных классов малыши гуляли в школьном дворе. Во время игры девочка упала с парапета лестницы эвакуационного выхода. При этом она сломала предплечье. По мнению отца ребенка, это случилось из-за отсутствия должного контроля со стороны педагога. После этого волгоградец подал иск к школе. Районный суд поддержал требования родителя о компенсации морального вреда. С таким решением не согласились в учебном заведении.
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