В Волгограде на майские праздники увеличат количество речных рейсов





Количество рейсов речных трамваев будет увеличено на майские праздники. Измененное расписание начнет действовать уже во вторник, 30 апреля, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В этот день теплоходы вместо 20 рейсов совершат более 40.

По усиленному расписанию речной транспорт будет работать и в другой предпраздничный день – в среду, 8 мая. С 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая речные трамваи будут ходить по расписанию выходного дня, т.е. с увеличением количества рейсов. Изменения коснутся следующих маршрутов: «Волгоград – Культбаза», «Волгоград – Островная», «Волгоград – Щучий проран», «Обувная фабрика – о. Сарпинский», «Тулака – о. Сарпинский». С пристани «Руднева» на остров Сарпинский теплоходы будут ходить ежедневно по обычному расписанию.



