На Мамаевом кургане в Волгограде появились люди в белом

Экология 24.04.2019 14:28
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24.04.2019 14:28
Сегодня специалисты провели акарицидную обработку 25 гектаров лесопарковой зоны у мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в начале мая мероприятия по обработке против комаров и клещей охватят водоемы и прибрежные зоны в муниципальных образованиях волгоградского региона. Специалисты обработают 133 водоема Волгоградской области. В первую очередь будут охвачены территории детских оздоровительных учреждений, рекреационные зоны, туристические маршруты. Дезинсекционная обработка разбита на семь этапов, перед каждым из которых проводится покос травы, уборка мусора, ликвидация течи водопроводов и канализационных вод. Такие профилактические мероприятия необходимы, чтобы предотвратить вспышку инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые. Акарицидная обработка водоемов и прибрежных зон продлится до конца августа.
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