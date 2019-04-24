Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»





Во всех городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут специальные социальные акции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, на сайте с 23 апреля по 8 мая на выбор предложены три варианта мероприятий. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше всего голосов.

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство территории и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.

Среди других необычных инициатив можно отметить поддержку межрегионального фестиваля людей с инвалидностью, установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами), организацию зоны для детей по обучению финансовой грамотности.

В Волгограде жители города могут проголосовать за одну из трех акций: закупка и высадка силами сотрудников Сбербанка цветов на площадке "Зеленого марафона" в Центральном парке культуры и отдыха, помощь волгоградскому отделению Фонда «Дети в беде» и волонтерский проект: подготовка сувениров с символикой «Зеленого марафона».

Напомним, «Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».