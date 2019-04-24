Экология

«Пойма не напьется»: в Волгоградской области прогнозируют скудное половодье

Экология 24.04.2019 13:30
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24.04.2019 13:30


Волга-Ахтубинская пойма может не получить необходимой  для рыбоводства и хозяйственных целей воды. Такое опасение выразил в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» президент региональной экологической академии имени Иветты Шабуниной Владимир Лобойко. По его словам, для того, чтобы ерики поймы получили влагу в полном объеме, период максимального сброса воды на Волжской ГЭС должен длиться не менее 10 дней. Между тем, в Росводресурсах установили гораздо более короткий срок для максимального сброса воды – с 3 по 7 мая по 25 тысяч кубометров воды в секунду. «Мы снова наблюдаем, как энергетики делают лучше для себя, а не для населения. Под предлогом того, что в водохранилищах скопился большой запас воды, они начали сбрасывать воду еще зимой. Теперь мы слышим другое – снега было мало, вода ушла в почву. В результате вода может не зайти в ерики. Последствия такого варианта событий мы уже проходили – пересохнут водоемы, погибнет рыба, да и людям не хватит воды ни для полива, ни для питья», - переживает заслуженный эколог РФ, доктор технических наук Владимир Лобойко. 
«Наши утверждения, что для наполнения поймы нужно не менее 10 дней максимального сброса, базируются на многолетних наблюдениях – мы не с потолка взяли эту цифру. Считаю, что есть еще время повлиять на энергетиков и поднять шум, чтобы они хотя бы продлили период самых мощных сбросов», - заключил Владимир Лобойко. 
По его словам, есть одна хорошая новость – в регионе, наконец,  приступили к проектированию левобережной ГЭС. Этот объект, который обещают сдать к 2023 году, поможет обводнять пойму из Ахтубы, независимо от того, какие будут сбросы на Волжской ГЭС. «Это станет спасением для водоемов поймы, которые питаются именно из Ахтубы. Да и энергетики еще на этом заработают», - прокомментировал Владимир Филиппович. 
Между тем, напомним, в регионе ожидался паводок с серьезными последствиями. Неслучайно в Волгоградской области на исходе зимы был объявлен в связи с неутешительными прогнозами режим повышенной готовности к ЧС, который недавно был отменен. Впрочем, как теперь выясняется, воды  Волго-Ахтубинской пойме может даже не хватить. 
Справка. Специальный весенний попуск в Нижнюю Волгу начался  21 апреля 2019 года.  Расходы воды 21 апреля составили 7000 – 7500 м³/с. Затем они начнут   каждый день увеличиваться по 1000 – 2000 м³/с. С 3 по 7 мая графиком предусмотрены максимально установленные расходы в объеме 25000 ± 500 м³/с. После чего планируется снижение по 2000 м³/с каждый день. 10 мая расходы воды составят 19000 ± 500 м³/с.

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