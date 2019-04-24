В Волгограде разыскивают неудачливых грабителей банка (ВИДЕО)

Волгоградские полицейские разыскивают троих подозреваемых в грабеже. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, в помещении банка один из посетителей похитил устройство у сотрудника, обслуживающего банкомат. Молодой человек попытался догнать злоумышленников, и они нанесли ему несколько ударов. Потерпевшему все-таки удалось забрать устройство, а грабители убежали. Сейчас их личности устанавливают оперативники.

Всех, кто узнал на видео подозреваемых, просят обратиться в полицию по телефонам 93-76-26 или 02.