В Волгограде разыскивают неудачливых грабителей банка (ВИДЕО)

Происшествия 24.04.2019 11:19
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24.04.2019 11:19
Волгоградские полицейские разыскивают троих подозреваемых в грабеже. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, в помещении банка один из посетителей похитил устройство у сотрудника, обслуживающего банкомат. Молодой человек попытался догнать злоумышленников, и они нанесли ему несколько ударов. Потерпевшему все-таки удалось забрать устройство, а грабители убежали. Сейчас их личности устанавливают оперативники.
Всех, кто узнал на видео подозреваемых, просят обратиться в полицию по телефонам 93-76-26 или 02.
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