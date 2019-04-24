В Волгограде бизнесмен передал полицейскому взятку за сына

Борьба с коррупцией 24.04.2019 11:09
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24.04.2019 11:09
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Волгоградской области задержали подозреваемых в даче незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний директор коммерческой организации, занимающейся организацией выставки восточных товаров в торговом центре Советского района, через 33-летнего посредника передал незаконное денежное вознаграждение сотруднику полиции за не привлечение его к ответственности за осуществление трудовой деятельности одним из иностранных граждан без разрешительных документов.
О коррупционном предложении полицейский сообщил вышестоящему руководству и в момент передачи денежных средств в сумме 200 тысяч рублей, проходившей под контролем оперативников, посредник и взяткодатель были задержаны сотрудниками полиции в служебном кабинете управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В отношении подозреваемых СУ СК России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
Как пояснили в СУ СК по Волгоградской области, организатор выставки таким образом хотел оградить от неприятностей своего сына. Молодой человек находился на территории России легально, однако не имел разрешения на осуществление какой-либо деятельности. Штраф за подобное правонарушение составляет от 270 до 700 тысяч рублей. Таким образом, бизнесмен хотел минимизировать более крупные траты.
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