В Волгограде бизнесмен передал полицейскому взятку за сына





Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Волгоградской области задержали подозреваемых в даче незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний директор коммерческой организации, занимающейся организацией выставки восточных товаров в торговом центре Советского района, через 33-летнего посредника передал незаконное денежное вознаграждение сотруднику полиции за не привлечение его к ответственности за осуществление трудовой деятельности одним из иностранных граждан без разрешительных документов.

О коррупционном предложении полицейский сообщил вышестоящему руководству и в момент передачи денежных средств в сумме 200 тысяч рублей, проходившей под контролем оперативников, посредник и взяткодатель были задержаны сотрудниками полиции в служебном кабинете управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В отношении подозреваемых СУ СК России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Как пояснили в СУ СК по Волгоградской области, организатор выставки таким образом хотел оградить от неприятностей своего сына. Молодой человек находился на территории России легально, однако не имел разрешения на осуществление какой-либо деятельности. Штраф за подобное правонарушение составляет от 270 до 700 тысяч рублей. Таким образом, бизнесмен хотел минимизировать более крупные траты.