На плотине Волжской ГЭС начались невидимые для автомобилистов работы





На дороге через плотину Волжской ГЭС подрядчик приступил к невидимым для автомобилистов работам по ремонту мостового сооружения, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня представитель подрядной организации сообщил журналистам, что на ремонтируемых пролётах ведётся пескоструйная очистка плит пролётного строения. Эти работы скрыты от взора проезжающих по мосту водителей и пассажиров. Так, в пролётах 40-43 работы по пескоструйной очистке низа плиты уже на стадии завершения. Также рабочим предстоит восстановить разрушенный слой асфальтобетона - повреждения обнаружились при разборке конструкций.





По данным облкомтранса, в настоящее время в зоне производства работ, а это пролёты 49-43 и 59-78, на 100% выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и разборке выравнивающего слоя бетона на проезжей части, на 50% выполнена разборка покрытий тротуара, на 73% - по разборке парапета. Движение на участках, где идет ремонт, осуществляется по двум полосам. Общая протяжённость участка ремонта - 334 м. Срок окончания работ - 30 сентября текущего года.







