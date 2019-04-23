Расследования

В Волгограде будут судить охотника за чужими "Mitsubishi Pajero" из Омска

Расследования 23.04.2019 15:02
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23.04.2019 15:02


Житель города Омска, обвиняемый в угоне нескольких дорогих авто, предстанет перед судом в Волгограде. Об этом сегодня ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия,  37-летний мужчина приезжал в город на Волге на свой преступный промысел. При помощи сканера он перехватывал сигнал охранной сигнализации, а затем отключал ее. Затем он угонял машину. Его добычей стали два “Mitsubishi Pajero Sport”. Один он продал, а второй оставил себе. Чтобы его не заподозрили в угоне, он удалил часть рамы с идентификационным номером машины и заменил ее на деталь с номером от другого авто.  Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину обвиняемый полностью признал. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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