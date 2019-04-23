В Волгограде будут судить охотника за чужими "Mitsubishi Pajero" из Омска

Расследования 23.04.2019 15:02
344 1
23.04.2019 15:02
Житель города Омска, обвиняемый в угоне нескольких дорогих авто, предстанет перед судом в Волгограде. Об этом сегодня ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, 37-летний мужчина приезжал в город на Волге на свой преступный промысел. При помощи сканера он перехватывал сигнал охранной сигнализации, а затем отключал ее. Затем он угонял машину. Его добычей стали два “Mitsubishi Pajero Sport”. Один он продал, а второй оставил себе. Чтобы его не заподозрили в угоне, он удалил часть рамы с идентификационным номером машины и заменил ее на деталь с номером от другого авто. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину обвиняемый полностью признал. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
21611 14
26.03.2019 17:27
15487 13
05.04.2019 14:58
13840 16
В Волгограде уборщицу осудили за кражу драгоценностей на полмиллиона рублей23.04.2019 15:58
Расследования 23.04.2019 15:58
134 1 Обсудить
Мусорщик идет под суд за убийство двух девушек из Волгоградской области и Подмосковья23.04.2019 13:02
Расследования 23.04.2019 13:02
7309 7 Обсудить
В Волгограде отправили в колонию вора-"газовика” из Калмыкии22.04.2019 17:34
Расследования 22.04.2019 17:34
1959 1 Обсудить
В Волгограде за аферы с фиктивными ДТП осудили экс-полицейского и его сообщника22.04.2019 15:52
Расследования 22.04.2019 15:52
3753 5 Обсудить
"Раскаиваюсь и прошу прощения": в Волгограде суд арестовал студента за погром у Мамаева кургана (ВИДЕО)22.04.2019 15:52
Расследования 22.04.2019 15:52
9779 12 Обсудить
В Волгоградской области "липовый" худрук заработала четверть миллиона рублей22.04.2019 11:14
Расследования 22.04.2019 11:14
700 0 Обсудить
Подозреваемый в причастности к убийству бизнесмена в Волгограде требует с Минфина РФ 2500 евро21.04.2019 10:45
Расследования 21.04.2019 10:45
8890 0 Обсудить
В Волгоградской области закрыли 8 сайтов с рекламой онлайн-казино20.04.2019 16:22
Расследования 20.04.2019 16:22
1646 0 Обсудить
В Волгограде суд оставил под арестом подозреваемого в многомиллионном мошенничестве замдиректора "Титан-Баррикады"19.04.2019 16:11
Расследования 19.04.2019 16:11
4300 9 Обсудить
Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре Волгограда19.04.2019 15:42
Расследования 19.04.2019 15:42
1546 1 Обсудить
Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологу19.04.2019 14:06
Расследования 19.04.2019 14:06
1930 6 Обсудить
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и России19.04.2019 13:14
Расследования 19.04.2019 13:14
904 2 Обсудить
В Волгограде субподрядчика фонда капремонта из Армении судят за гибель двоих рабочих19.04.2019 11:52
Расследования 19.04.2019 11:52
985 3 Обсудить
Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долга18.04.2019 17:08
Расследования 18.04.2019 17:08
5711 5 Обсудить
В Волгограде угонщик получил 8 месяцев колонии за пьяную езду18.04.2019 16:52
Расследования 18.04.2019 16:52
568 2 Обсудить
Реклама