В Волгограде будут судить охотника за чужими "Mitsubishi Pajero" из Омска





Житель города Омска, обвиняемый в угоне нескольких дорогих авто, предстанет перед судом в Волгограде. Об этом сегодня ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, 37-летний мужчина приезжал в город на Волге на свой преступный промысел. При помощи сканера он перехватывал сигнал охранной сигнализации, а затем отключал ее. Затем он угонял машину. Его добычей стали два “Mitsubishi Pajero Sport”. Один он продал, а второй оставил себе. Чтобы его не заподозрили в угоне, он удалил часть рамы с идентификационным номером машины и заменил ее на деталь с номером от другого авто. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину обвиняемый полностью признал. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.