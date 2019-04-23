В Волгограде "Jaguar" сбил беременную женщину





Женщина пострадала сегодня в дорожном происшествии в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось около дома №73 по проспекту имени маршала Жукова. Когда женщина переходила дорогу, ее сбила люксовая иномарка “Jaguar” (правда, довольно не новая). По предварительной информации, 42-летний водитель иномарки на повороте не пропустил пешехода. Сбитую женщину доставили в больницу.

По сведениям, полученным в экстренных службах региона, 27-летняя пострадавшая находится на 17 неделе беременности. Медики диагностировали у нее тупую травму живота.



