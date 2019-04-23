ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде

Экономика 23.04.2019 13:17
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23.04.2019 13:17
ВТБ в Ростовской области открыл Холдингу Форте кредитные линии на общую сумму 900 млн руб. сроком на пять лет. Из них 625 млн руб.предоставляются на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба банка.
На заемные средства предприятие планирует построить завод по производству стальных панельных радиаторов в Волгограде общей стоимостью 996 млн руб.
Управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев отметил: «ВТБ активно работает по программе льготного кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства. При этом особое внимание мы уделяем реализации инвестиционных проектов, которые в дальнейшем могут стать точками роста для экономики региона. Примером такого успешного взаимодействия является сделка по поддержке строительства нового производства холдинга».
«С помощью финансовой поддержки ВТБ наш Холдинг построит новое предприятие в соответствии с самыми передовыми отраслевыми стандартами. Оснащенный высокотехнологичным современным оборудованием, завод будет выпускать продукцию, способную конкурировать с лучшими европейскими образцами», — поделился Александр Денисов, президент Холдинга Форте.
Для справки:
Холдинг Форте является одним из лидеров на рынке климатической и отопительной техники. В холдинг входят торговые и производственные компании: «Форте Хоме ГмбХ» (продажа водонагревательного, отопительного и насосного оборудования), «Форте Клима ГмбХ» (продажа климатической и кухонной техники), «Форте Тулс ГмбХ» (продажа электроинструментов и садовой техники), завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов «Форте Пром ГмбХ», завод по переработке вторичного алюминия и производству свинцовых сплавов «Форте Металс ГмбХ».
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