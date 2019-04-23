Конфликт из-за танцев закончился для волгоградца 7 годами тюрьмы





Семь лет в колонии строгого режима проведет житель Волгограда, признанный судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление облсуда, в апелляционной инстанции осужденный пытался оспорить приговор Тракторозаводского районного суда ввиду его чрезмерной суровости, но его жалоба была оставлена без удовлетворения.

Следствием и судом установлено, что осужденный со спутницей выпивали в одном из кафе в Тракторозаводском районе Волгограда. За соседним столиком отдыхала компания - две девушки и два молодых человека. В разгар веселья его дама сделала замечание одной из девушек, заявив, что ей не нравится, как она танцует. Разгоряченные алкоголем женщины стали выяснять отношения на улице, в конфликт вступили их кавалеры. Осужденный с дамой были в меньшинстве, поэтому, по его словам, он достал раскладной нож. Однако тогда конфликт был пресечен администрацией увеселительного заведения. В кафе вернулась компания, а осужденного со спутницей попросили удалиться. Но домой они не пошли, а дождались окончания работы кафе, а когда компания вышла из заведения, последовали за ними на остановку общественного транспорта. У остановки конфликт разгорелся с новой силой. Осужденный снова достал нож, а когда один из молодых людей попытался всех успокоить, накинулся на него и три раза ударил ножом. К счастью, молодой человек остался жив, но ему были причинены тяжелые ранения.

Свою вину осужденный не признал. Приговор вступил в законную силу.



