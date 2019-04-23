Житель Волгоградской области угнал "перевозку" для ульев

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Происшествия 23.04.2019 11:43
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23.04.2019 11:43
Пчеловодческую транспортную платформу, на которой можно разместить до сотни ульев, украли в Руднянском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в прошлую пятницу в полицию обратился 41-летний местный житель, который заявил о пропаже. Он рассказал стражам порядка, что на полгода уезжал в другой регион, а дом сдавал. Арендаторы уточнили, что кража, по-видимому, произошла, когда их дома не было.
Вскоре полицейские нашли пропажу и задержали подозреваемого - 34-летнего жителя Краснослободска. Оказалось, что мужчина недавно купил земельный участок в Руднянском районе, правда, для этого ему пришлось влезть в долги. Задержанный признался в преступлении и объяснил, что ему нужно было быстрее расплатиться по денежным обязательствам. Теперь ему может грозить до пяти лет тюрьмы.
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