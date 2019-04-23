Депутаты Волгоградской облдумы спешат на дебаты

Сегодняшнее заседание Волгоградской облдумы проходит в ускоренном режиме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», председательствующий Сергей Горняков явно торопится – все вопросы выносятся на голосование практически без докладов. В начале заседания Сергей Горняков напомнил о договоренности с коммунистами, что они не будут затягивать повестку. Сотрудники аппарат регпарламента также обсуждали, что заседание должно пройти быстро – депутаты-единороссы торопятся на дебаты. На сайте предварительного голосования партии, действительно, указано, что у Сергея Горнякова сегодня дебаты в Урюпинске, у Ильи Кошкарева – в Новоаннинском районе, у Юрия Корбакова – в Камышине, у Павла Иванова – в Жирновске. Сергей Горняков даже попросил деликатно коллег не задавать вопросы по одному из пунктов повестки дня. «Давайте по существу… Голосуем, не отвлекайтесь на разговоры… Не расслабляйтесь, хватить хихикать во время голосования…», - не устает журить депутатов, как школьников Сергей Горняков.
Политика 23.04.2019 11:54
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23.04.2019 11:54
Сегодняшнее заседание Волгоградской облдумы проходит в ускоренном режиме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», председательствующий Сергей Горняков явно торопится – все вопросы выносятся на голосование практически без докладов. В начале заседания Сергей Горняков напомнил о договоренности с коммунистами, что они не будут затягивать повестку. Сотрудники аппарат регпарламента также обсуждали, что заседание должно пройти быстро – депутаты-единороссы торопятся на дебаты. На сайте предварительного голосования партии, действительно, указано, что у Сергея Горнякова сегодня дебаты в Урюпинске, у Ильи Кошкарева – в Новоаннинском районе, у Юрия Корбакова – в Камышине, у Павла Иванова – в Жирновске. Сергей Горняков даже попросил деликатно коллег не задавать вопросы по одному из пунктов повестки дня. «Давайте по существу… Голосуем, не отвлекайтесь на разговоры… Не расслабляйтесь, хватить хихикать во время голосования…», - не устает журить депутатов, как школьников Сергей Горняков.
Сегодняшнее заседание Волгоградской облдумы проходит в ускоренном режиме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», председательствующий Сергей Горняков явно торопится – все вопросы выносятся на голосование практически без докладов. В начале заседания Сергей Горняков напомнил о договоренности с коммунистами, что они не будут затягивать повестку. Сотрудники аппарат регпарламента также обсуждали, что заседание должно пройти быстро – депутаты-единороссы торопятся на дебаты. На сайте предварительного голосования партии, действительно, указано, что у Сергея Горнякова сегодня дебаты в Урюпинске, у Ильи Кошкарева – в Новоаннинском районе, у Юрия Корбакова – в Камышине, у Павла Иванова – в Жирновске. Сергей Горняков даже попросил деликатно коллег не задавать вопросы по одному из пунктов повестки дня. «Давайте по существу… Голосуем, не отвлекайтесь на разговоры… Не расслабляйтесь, хватить хихикать во время голосования…», - не устает журить депутатов, как школьников Сергей Горняков.
В основной повестке сегодняшнего заседания думы – 25 вопросов. «Забуксовка» случилась только на первом – на парламентском часе. Также заминка вышла на 13-ом вопросе. Михаил Таранцов попросил председателя профильного ведомства администрации области Ларису Савину дать пояснения по поводу перевозок школьников. "Читал, ничего не понял», - признался нардеп. Сергей Горняков отшутился: «Профессор, мы вас не узнаем». И тут же попросил Ларису Савину пояснить все «коротенечко».
Председательствующий предложил проголосовать за блок постановлений думы пакетом. И снова Михаил Таранцов «нажал на тормоза», предлагая извлечь из пакета и обсудить несколько вопросов. Предложение коммуниста поддержали.
В итоге к полудню парламентарии уже освободились - "отстрелялись" всего за два часа. "Просьбу вашу выполнили, Павел Алексеевич", - глядя на часы с улыбкой сказал Иванову Горняков на выходе из зала заседаний.
Напомним, предварительное голосование "Единой России" - обязательная процедура для тех политиков, которые намереваются баллотироваться на выборы в регпарламент от партии власти. Важное условие - принять участие как минимум в двух дебатах, которые проводятся на территории избирательных округов.
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